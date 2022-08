Friedrichshafen vor 1 Stunde

Fettes Plus trotz Krise: ZF erzielt Umsatz von 21,2 Milliarden Euro im ersten Halbjahr

Zehn Prozent mehr Umsatz als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres gibt die ZF Friedrichshafen AG am Mittwoch in der Halbjahres-Bilanz bekannt. Der Gewinn zieht allerdings nicht in gleichem Maße mit.