Friedrichshafen vor 2 Stunden

Wirtschaften nach Gemeinwohlökonomie: Hier haben Unternehmen die sozialen und ökologischen Auswirkungen im Blick

Die Corona-Verordnung hat nicht nur die Kaufkraft beschränkt, sie bringt auch die Menschen zum Nachdenken, was sie wirklich unterstützen möchten. Eine Chance, die aktuelle Form des Wirtschaftens zu überdenken? Befürworter der Gemeinwohlökonomie sind vorsichtig optimistisch. Doch was passiert konkret in den Unternehmen in Friedrichshafen?