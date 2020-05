Friedrichshafen vor 5 Stunden

Wird das Torture Ship in diesem Jahr ablegen? Eine endgültige Entscheidung gibt es noch nicht

Eigentlich soll das Lack- und Lederschiff am 27. Juni wieder in Friedrichshafen starten. Falls es wegen der Corona-Einschränkungen nicht ablegen kann, gibt es einen Ersatztermin Ende August. Doch erst in den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob und wann die Veranstaltung tatsächlich stattfinden wird.