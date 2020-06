Friedrichshafen/Dornbirn vor 3 Stunden

Wie kann es mit den Messen weitergehen? Nach weiteren Lockerungen wünschen sich auch die Messeveranstalter Klarheit

In den vergangenen Monaten musste zahlreiche Messen in der Bodenseeregion abgesagt werden. Jetzt richten die Verantwortlichen den Blick in den September und wünschen sich einen „Aufbruch mit Augenmaß“.