Rund 3000 Menschen versammelten sich am Montag bei einem unangemeldeten Protest gegen die Corona-Maßnahmen in Friedrichshafen. Am Nachmittag war über die sozialen Netzwerke der Aufruf verbreitet worden, mit dem sogenannten Spaziergang von Ravensburg nach Friedrichshafen auszuweichen.

Zum ersten Mal seit mehreren Wochen ist es in der Ravensburger Innenstadt am Montagabend weitgehend ruhig geblieben. Ursprünglich war – obwohl erneut keine Anmeldung vorlag und Versammlungen in der Stadt am Montagabend verboten sind –