Traurige Posse um das Landshut-Wrack: Die Entscheidung in Berlin dauert und dauert – die entscheidenden Akteure schweigen sich aus

Seit drei Jahren schon fristet eine ehemalige Lufthansa-Maschine in einem Hangar am Friedrichshafener Flughafen ein trauriges Dasein. Niemand will die Landshut haben, außer das Dornier-Museum, das aber kein Geld dafür hat. In Berlin beschäftigen sich diverse Ministerien mit dem geschichtsträchtigen Flugzeug. Doch der Eindruck bleibt, dass das Thema wie eine heiße Kartoffel von Hand zu Hand gereicht wird. Die Initiatoren der Rückholung, David Dornier und der ehemalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, lehnen Interviews zum Thema ab.