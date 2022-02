Friedrichshafen vor 23 Stunden

Testpflicht in Kitas: Corona-Regeln und ihre Folgen für Familien

In der Kita beim Klinikum müssen aufgrund von positiven Corona-Fällen rund 95 Kinder täglich in einem offiziellen Testzentrum getestet werden – sonst dürfen sie nicht betreut werden. Und das, obwohl viele Eltern selbst in medizinischen Berufen arbeiten.