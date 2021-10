Friedrichshafen vor 3 Stunden

Streit um Zeppelin-Stiftung: Albrecht von Brandenstein-Zeppelin fordert Akteneinsicht vor Gericht

Albrecht von Brandenstein-Zeppelin und sein Sohn fordern von der Stadt Friedrichshafen Einsicht in Dokumente, die das Rathaus unter Verschluss halte. Ob das rechtens ist, entscheidet am Dienstag das Verwaltungsgericht in Sigmaringen.