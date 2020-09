Friedrichshafen vor 5 Stunden

Feuer in Friedrichshafener Hotel: Gebäude muss evakuiert werden, 80 Gäste in Sporthalle untergebracht

Ein Brand in einem Hotel in Friedrichshafen hat am frühen Dienstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Gebäude in der Sonnenbergstraße wurde evakuiert, 80 Hotelgäste mussten ihre Zimmer verlassen und kamen vorübergehend in einer nahegelegenen Sporthalle unter. Während der Lösch- und Rettungsmaßnahmen wurden die Henri-Dunant-Straße und die Sonnenbergstraße voll gesperrt.