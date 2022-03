Friedrichshafen/Langenargen vor 5 Stunden

Schule im Krieg. Biliana ist aus der Ukraine geflüchtet und hat täglich Online-Unterricht

Trotz des Krieges geht in der Ukraine die Schule weiter. Die Lehrerinnen unterrichtet online vom russisch besetzten Cherson aus, manche Kinder sind bereits geflüchtet. So wie Biliana, die derzeit in Langenargen lebt.