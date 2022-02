Friedrichshafen vor 4 Stunden

Schulangst, Depressionen, suizidale Krisen: Was Kinderpsychiaterin Dagmar Hoehne sieht

Lockdowns, Kita- und Schulschließungen, Homeschooling, Quarantänen: Die Pandemie belastet viele Kinder und Jugendliche schwer, was sich vor allem seelisch äußert. Die Anfragen an Kinder- und Jugendpsychiaterin Dagmar Hoehne aus Friedrichshafen haben so stark zugenommen, dass sie bereits eine Warteliste führt. Was können Eltern tun, damit es ihren Kindern gut geht?