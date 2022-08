Friedrichshafen vor 5 Stunden

Rolls-Royce Power Systems verkündet Rekord-Auftragslage und steigert Gewinn

„Gut durch raue See navigiert“: So ordnet noch-CEO Andreas Schell die Halbjahreszahlen des Friedrichshafener Motorenherstellers ein. In einer bislang unbeliebten Sparte rechnet er mit steigenden Profiten.