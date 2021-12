Die Planinsolvenz für das Krankenhaus „14 Nothelfer“ in Weingarten, das zuletzt zum Medizin-Campus Bodensee gehörte, ist durch. Grundstücke und Inventar der Klinik sind verkauft, die Gläubiger befriedigt. Am Ende bleibt ein schuldenfreier Betrieb mit rund 30 Mitarbeitenden übrig.

Der Punkt kam kurzfristig auf die Tagesordnung des Gemeinderats in Friedrichshafen. Am Montagabend informiert die Verwaltung über den Abschluss des Insolvenzverfahrens für den Klinikbetrieb des „14 Nothelfer“ in Weingarten. Das Ergebnis