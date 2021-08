Friedrichshafen vor 2 Stunden

Ob in der Verwaltung oder am Klinik-Eingang: Bettina-Maria Kaupert ist es wichtig, mit ihrer Arbeit einen Beitrag zu leisten

Bettina-Maria Kaupert arbeitet im Moment an ihrer Bachelorarbeit und ist zudem an der Einlasskontrolle der Häuser des Medizin-Campus Bodensee tätig. Der 24-jährigen Studentin ist es wichtig, in der Corona-Krise durch ihre Arbeit einen Beitrag zu leisten. Über die Generation Z sagt sie aber auch: „Ich glaube, dass Leute meiner Generation mehr auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance achtet als ihre Eltern.“