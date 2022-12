Genau 6301 Häfler haben das Bürgerbegehren unterzeichnet, das den Neubau der Albert-Merglen-Schule an einem neuen Standort nahe des Hauptfriedhofs verhindern will. Damit haben sich die drei Initiatoren Miriam Montano, Marian Riederle und Christine Kaptein mit ihrem Vorhaben durchgesetzt. Der Neubau wird in der Heinrich-Heine-Straße erfolgen – und damit am derzeitigen Standort. Einem etwaigen Bürgerentscheid kam der Gemeinderat am Montagabend mit einem entsprechenden Beschluss zuvor.

Noch im Juli gab es anderslautenden Beschluss

Dabei schien die Sache eigentlich klar: Im Juli entschied der Gemeinderat Friedrichshafen, dass die Albert-Merglen-Grundschule neu gebaut werden soll – und zwar an einem Standort im Grünen. Der hierfür geplante Platz ist ein Areal am Hauptfriedhof der Stadt, die sogenannte Schätzlesruh. Derzeit bewirtschaftet ein Bio-Hof das Gelände.

Quelle: Stadt Friedrichshafen / SK-Grafik: Steller | Bild: Steller, Jessica

Nun also ist das Ziel der Gegner erreicht. Der Schulneubau wird an der bisherigen Adresse, der Heinrich-Heine-Straße 22, umgesetzt. Gleichwohl gibt es noch offene Fragen: Etwa muss geklärt werden, wohin die Grundschüler während der Bauphase untergebracht werden sollen.

