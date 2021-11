Die Häfler Bodensee-Weihnacht ist abgesagt. Doch wo gibt es in der Adventszeit noch Glühwein? Der SÜDKURIER hat sich auf einen Streifzug durch die Zeppelinstadt begeben.

Der Weihnachtsmarkt ist abgesagt und so mancher wird sich nun fragen: Wo gibt es jetzt in der Adventszeit noch Glühwein? Erste Station ist die Hütte an der Eisbahn. Doch Fehlanzeige – mit Glühwein und anderen alkoholischen Getränken ist hier