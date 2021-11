Bodensee vor 3 Stunden

„Man verweigert uns den Dialog“ – harter Kampf um Standorte der Rettungshubschrauber

Über 50 000 Menschen haben in zwei Petitionen dafür gestimmt, „Christoph 45“ in Friedrichshafen und „Christoph 41“ in Leonberg zu lassen. Das Innenministerium will einem Gutachten folgen und beide Standorte verlegen. Volker Wenzel, Chefarzt der Notfallmediziner am Medizin Campus Bodensee, greift den zuständigen CDU-Staatssekretär wegen dieser Entscheidung massiv an.