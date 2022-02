Der Bodensee-Airport will in Zukunft emissionsfrei sein. Bei der Umsetzung könnte es zu einem Bauprojekt kommen, über das noch diskutiert werden dürfte.

Noch ist nicht viel los in der Abflughalle des Häfler Flughafens. Nur wenige Menschen sind am Airport unterwegs. Doch das soll sich bald ändern: Ziele im Süden, wie etwa Mallorca, Rhodos und Kos, sollen wieder Lust darauf machen, vom Bodensee in die