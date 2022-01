Die Stimmung wird rauer bei den sogenannten „Spaziergängen“ in Friedrichshafen: Zwar ist der Großteil der etwa 350 Demonstrierenden, die am Montagabend unterwegs waren, friedlich geblieben. Doch ein Teilnehmer griff Reporter des SÜDKURIER an, ein anderer sprach Drohungen aus.

Am Rande einer impfkritischen Demonstration sind am Montagabend in Friedrichshafen Journalisten des SÜDKURIER angegriffen worden. Der Vorfall ereignete sich, als Reporter Benjamin Schmidt und Fotojournalistin Lena Reiner das Geschehen an der