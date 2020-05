Friedrichshafen vor 7 Stunden

Friedrichshafener radelt entlang der Seidenstraße vom Bodensee nach Peking

„Jahrelang habe ich immer wieder zu den Wolken hochgeschaut, wie sie fortwährend nach Osten ziehen, und wollte so gerne mit ihnen reisen“: So lautet der erste Satz von Thomas Schenkers Buch „Die Seitenstraßen der Seidenstraße“. Der Friedrichshafener hat sich seinen Traum erfüllt. Mit dem Fahrrad legte er in acht Monaten 15 000 Kilometer vom Bodensee bis nach Peking zurück. Sein Buch mit vielen beeindruckenden Fotos erzählt von seinen Abenteuern und zeigt Impressionen aus 15 bereisten Ländern.