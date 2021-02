Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Ein rätselhafter Knall sorgt in Friedrichshafen für Spekulationen

Ein lauter Knall war am Montagabend, kurz nach 21 Uhr, in Friedrichshafen – und offenbar nicht nur dort – zu hören. Nur: Wer oder was hat ihn ausgelöst? Beantworten lässt sich diese Frage bislang nicht.