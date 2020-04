Friedrichshafen vor 3 Stunden

Die Häfler Zahnärztin Barbara Diesch behandelt in ihrem Urlaub mittellose Menschen in Nepal. Was sie dabei erlebt und wie es dazu kam

Die Gemeinschaftspraxis in Friedrichshafen bietet der Zahnärztin und Implantologin alles, was sie braucht: beste technische Ausstattung und jede Menge Patienten. Trotzdem verbringt Barbara Diesch jedes Jahr zwei Wochen ihres Urlaubs in Nepal. Um mittellosen Menschen zu helfen und um dem einfachen Leben wieder nahe zu sein. Zuletzt war sie im Oktober dort und hofft, im Herbst erneut ins Kathmandutal reisen zu können.