Friedrichshafen vor 3 Stunden

Die Häfler Bodensee-Weihnacht findet statt. Glühwein gibt es in der Alarmstufe aber nur für Geimpfte und Genesene

Viele Gemeinden am Bodensee sagen ihre Weihnachtsmärkte ab, doch die Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen soll stattfinden. Auch die Eisbahn wird heute planmäßig eröffnet. Im Fall der Alarmstufe bedeutet das allerdings: An den Essenständen und auf der Eislaufbahn gilt das 2G-Modell, während die reinen Verkaufsstände für alle offen stehen. Die Besucher bekommen farbige Armbändchen, die ihren Status markieren.