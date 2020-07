Friedrichshafen vor 2 Stunden

Dauerpatient Klinikum Friedrichshafen: Erneut sind Zuschüsse in schwindelerregender Höhe nötig

Schließung des defizitären Standorts in Weingarten kostet mindestens 13 Millionen Euro – Medizin Campus Bodensee (MCB) braucht für den laufenden Betrieb und für Investitionen Zuschüsse in Höhe von mindestens 16 Millionen Euro, weitere 8 Millionen Euro sind für 2021 nötig. All das muss nun die Zeppelin-Stiftung stemmen, weil die Stadt Friedrichshafen die Mehrheit der Anteile an dem kommunalen Klinikverbund hält.