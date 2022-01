Friedrichshafen vor 7 Stunden

Bunte Pflaster und was Süßes. So laufen die Kinderimpfungen in der Messe ab

Am Samstag fand der zweite Kinderimpftag am Impfstützpunkt an der Messe statt. Dabei konnten knapp 150 Impfungen verabreicht werden. Für die Kinder gab‘s als Belohnung Süßigkeiten und bunte Pflaster zur Wahl. Aktuell werden jeden Samstag Kinder geimpft.