Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat mit Beschluss vom Mittwoch angeordnet, dass die Bauarbeiten am Fischbacher Seeufer eingestellt werden müssen. Laut Begründung darf das 120-Betten-Hotel hier im Außenbereich nicht gebaut werden. Für die Luftschiffbau Zeppelin GmbH als Bauherrin dürfte ein Millionen-Schaden entstehen.

Die Luftschiffbau Zeppelin GmbH (LZ) will am Fischbacher Bodenseeufer am Standort des ehemaligen Diakonissen-Erholungsheims ein 120-Betten-Hotel bauen. Die Bauarbeiten laufen bereits. Nun müssen sie aber sofort eingestellt werden.Auf 29 Seiten