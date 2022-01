Ein Ausfall der IT-Systeme sorgt derzeit im Medizin Campus Bodensee in Friedrichshafen und Tettnang für große Schwierigkeiten. Hintergrund ist ein Angriff von Hackern, die wohl gezielt die Einrichtung angegriffen haben. Laut Susann Ganzert, Pressesprecherin der Klinik, funktionieren seit den frühen Morgenstunden die Computer nicht mehr. Vorsorglich wurden alle Server und Geräte heruntergefahren.

Die Versorgung bereits stationierter Patienten sei zwar gewährleistet, betont Sprecherin Ganzert. Allerdings haben die Verantwortlichen die zuständige Leitstelle informiert, dass derzeit keine Einlieferung weiterer Personen möglich ist.

Anlass des Angriffs noch unklar

Aus welchem Grund die bislang unbekannten Angreifer die Klinik attackiert haben, ist derzeit noch unklar. Teilweise kapern Kriminelle sensible technische Infrastrukturen, um von ihren Opfern Geld zu erpressen. Eine solche Geldforderung liegt indes laut Sprecherin Ganzert nicht vor.

In den Kliniken Friedrichshafen und Tettnang versuchen die Verantwortlichen, die Versorgung der Patienten so gut wie möglich zu gewährleisten. Susann Ganzert: „Wir fahren auf Sicht, damit die Sicherheit der Patienten nicht gefährdet ist.“ Geplante Operationen können indes derzeit nicht durchgeführt werden. Viele Geräte sind an das derzeit gestörte IT-System angebunden. Röntgen oder Ultraschall sind daher aktuell nicht möglich, auf bei Operationen sind die Mediziner auf viele digitale Informationen angewiesen.

Wieder müssen planbare Operationen geschoben werden

Der Ausfall kommt zur Unzeit. Erst kürzlich wurde eine der drei Coronastationen des Medizin Campus wieder für den regulären Betrieb freigegeben. Zahlreiche medizinische Maßnahmen sollten nun umgesetzt werden, die ursprünglich wegen nötiger Kapazitäten für die Versorgung von Coronapatienten verschoben werden mussten. Wegen der Störung kommt es nun zu erneuten Verzögerungen.

Wie sich die Lage weiter entwickelt – und wie lange der Ausfall andauern wird – ist derzeit noch unklar.