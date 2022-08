Friedrichshafen vor 2 Stunden

Als erste Frau an der Spitze des Familienunternehmens. Alexa Hüni steht für neuen Führungsstil

Alexa Hüni (39) leitet in der sechsten Generation den ältesten Industriebetrieb Friedrichshafens, die Hüni GmbH + Co. KG. Hier spricht sie über das Familienerbe, den Wegfall des Patriarchats und Frauen in Führungsjobs.