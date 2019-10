Ein Hubschrauber nach dem anderen bringt neben vielen Rettungswagen Terroropfer ins Krankenhaus Friedrichshafen. 280 freiwillige Einsatzkräfte testen hier am Samstag den Ernstfall.

Angespannte Ruhe in der Cafeteria des Krankenhauses. Ärzte und Pfleger schauen immer wieder auf ihr Telefon. Vor über einer Stunde sollte sie eigentlich in Stetten begonnen haben, die bisher größte Anti-Terrorübung in Baden-Württemberg. Das Drehbuch