Friedrichshafen/Sigmaringen vor 1 Stunde

Streit um die Zeppelin-Stiftung: Verwaltungsgericht weist Klage von Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin ab

Nach der mündlichen Verhandlung am Mittwoch teilte die 6. Kammer des Gerichts ihr Urteil am Donnerstag mit. Der Urenkel des Grafen Zeppelin will nun in Berufung beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg einlegen. Die Stadt Friedrichshafen und das Regierungspräsidium Tübingen sehen sich in ihrer Rechtsauffassung bestätigt.