Schäferhündin Vicky und ihr Herrchen Helmut Ahrens gehören zu den erfolgreichsten Drogenfahndern des deutschen Zolls. Wir haben sie bei ihrer Arbeit am Bodensee-Airport in Friedrichshafen begleitet und in vielen Videos und Bildern festgehalten, wie Vicky ihre Spürnase einsetzt.

Auf dem Gepäckband und am Terminal: Spürhündin Vicky setzt ihre Schnüffelatmung ein, so kann sie ihre Geruchsempfindlichkeit erheblich verbessern und Drogen aufspüren.| Bild: Marcel Jud