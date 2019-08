25 Interessierte kam zum ersten Stammtisch von „Aufleben in FN“. Statt langer Gespräche über leere Straßenzüge oder Veranstaltungsflops wurden hier von der ersten Minute an konkrete Ideen ausgetauscht, um „Friedhofshafen“ wieder Leben einzuhauchen.

Am Samstagabend hat der erste Stammtisch der Interessierten, die sich rund um die Petition „Aufleben in FN“ gefunden haben, im Lammgarten stattgefunden. Ohne die Anonymität des Internets zeigte sich hier schnell ein anderes Bild, als in