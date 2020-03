Friedrichshafen vor 4 Stunden

Ewald Kreft flieht als Neunjähriger aus Danzig, als junger Mann aus der damaligen DDR: Erst in Friedrichshafen findet er eine neue Heimat

Seine erste Erinnerung ist die an den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs: Ewald Kreft hat mit dem SÜDKURIER über seine Kindheit und Jugend in zwei totalitären Systemen gesprochen, unter den Nationalsozialisten und in der DDR. Und er erzählt, wie er an seinem Sehnsuchtsort, dem Bodensee, gelandet ist.