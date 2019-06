Friedrichshafen vor 15 Minuten

Das Kulturufer als zweitältestes Zeltfestival im Ländle wird 35 Jahre alt

Das Kulturufer mit seinem Programm und seiner Platzierung direkt am Seeufer in Friedrichshafen hat eine hohe Anziehungskraft auf Künstler und Besucher. Von 26. Juli bis 4. August treten neben 27 Straßenkünstlern in den beiden Zelten wieder jede Menge Künstler auf. Unter anderem mit dabei: Kabarettist Florian Schroeder, Jan Josef Liefers mit Radio Doria, Los Lobos und Anett Louisan.