Weil tagelang Abwasser, unter anderem vom Klinikum Friedrichshafen, in den See floss und bisher 179 Menschen erkrankten, hat sich nun auch die Justiz eingeschaltet. Es geht um die Tatbestände der Gewässerverunreinigung und der fahrlässigen Körperverletzung. Ein Regenüberlaufbecken, das die Probleme verursachte, sollte eigentlich schon 2016 mit Sensoren ausgestattet werden.

Das Badeverbot am Manzeller Freizeitgelände, im Frei- und Seebad Fischbach, in Seemoos sowie am gesamten Fischbacher Ufer bleibt bis Freitag weiter bestehen. Das bestätigte Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes, auf Nachfrage des