Polizei nimmt den Jugendlichen in Haft, nachdem er im Rahmen einer Fahndung in Ravensburg festgenommen werden konnte.

Wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen gegen einen 14-Jährigen, dem vorgeworfen wird, am Samstagabend an der Uferpromenade in Friedrichshafen an einer 18-Jährigen sexuelle Handlungen gegen deren