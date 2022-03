Frickingen vor 2 Stunden

99 Prozent Zustimmung: Jürgen Stukle erneut zum Bürgermeister gewählt

Amtsinhaber Jürgen Stukle bleibt Bürgermeister in Frickingen. 41 Prozent der Wahlberechtigten gaben am Sonntag ihre Stimme ab, 99 Prozent wählten Jürgen Stukle, den einzigen Bewerber, in seine zweite Amtsperiode.