Deggenhausertal vor 48 Minuten

In drei Teilorten stehen jetzt die Narrenbäume: Dorffasnet wird wieder groß gefeiert

Einer der Höhepunkte der Fasnet ist das Setzen der Narrenbäume. So fand das beliebte und stets mit närrischen Umzügen verbundene Ritual am Samstag in Urnau, Limpach und Lellwangen begleitet von zahlreichen Narren statt.