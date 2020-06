Deggenhausertal vor 1 Stunde

Besondere Auszeichnung: Biohotel Mohren in Limpach erhält grünen Michelin-Stern

Das Biohotel Mohren in Limpach im Deggenhausertal ist als erster Betrieb am Bodensee und als einer von 18 Betrieben in Deutschland mit dem grünen Stern vom Michelin-Führer ausgezeichnet worden. Dieser wird für ein außergewöhnlich nachhaltiges Restaurant-Konzept vergeben. Hotelier Jürgen Waizenegger erzählt, was diese Auszeichnung für den Betrieb bedeutet und welche Pläne er nach der dreimonatigen coronabedingten Schließung hat.