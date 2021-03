Ravensburg/Lindau Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Ravensburg möchte Modellstadt werden – auch Lindau bewirbt sich als Modellregion für Corona-Lockerungen

Seit Anfang November sind Restaurants und Cafés wegen der Corona-Pandemie erneut geschlossen. Die Stadt Ravensburg macht sich jetzt für ein schrittweises Öffnen der Gastronomie stark – und will dafür als Modellstadt dienen. Auch in Bayern möchte mit Lindau eine Stadt vom Bodensee Modellregion für Corona-Lockerungen werden. Was es damit auf sich hat, lesen Sie hier.