In Ravensburg soll bald wieder gefeiert werden – zwei Clubs dürfen im Rahmen eines Modellprojekts öffnen

Das Land hat am Wochenende 19 Modellprojekte genehmigt, um in verschiedenen Sparten Öffnungsschritte zu erproben. Ravensburg wird zur Modellstadt in Sachen Club-Öffnungen. Welche Clubs beteiligt sind und unter welchen Voraussetzungen sie ihre Türen wieder öffnen können, erfahren Sie hier.