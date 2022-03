Vermehrt werden Kapazitäten für Vertriebene aus der Ukraine benötigt. Freiwillige bereiten Unterkünfte vor, das Landratsamt arbeitet an einer Wohnungsbörse und weiteren Kapazitäten – und auch Friedrichshafen ist aktiv.

Peter Schörkhuber von der Feuerwehr und Joachim Rau vom THW machen eine Decke zurecht. Auf dem Stockbett, das in einem behelfsmäßigen Raum in der Seldnerhalle in Tettnang steht, sollen bald Geflüchtete aus der Ukraine eine zeitweise Unterkunft