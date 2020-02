Kressbronn/Bodenseekreis vor 1 Stunde

Ist dies das Ende der alten Eisenbahnbrücke über die Argen?

Weil ein Investor die alte Eisenbahnbrücke gerne erhalten möchte, wurden die geplante Zerlegung und der Abtransport zunächst verschoben. Der Kressbronner Gemeinderat will Ende Februar über das Thema beraten. Doch ob die Brücke bis dahin überhaupt noch in ihrer heutigen Form an der Argen stehen wird oder bereits in Einzelteilen abtransportiert wurde, ist momentan offen.