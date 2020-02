Bermatingen-Ahausen 17. Februar 2020, 17:58 Uhr

Gefesselt und entmachtet: Ortsvorsteher Jakob Krimmel gibt sich den Narren geschlagen

Gefesselt von den Ahuuser Glöpfern mit einer Karbatsche, ist Ortsvorsteher Jakob Krimmel am Donnerstagmorgen entmachtet worden. Die Jungs, ihres Zeichens Karbatschen-Weltmeister, haben ihre Sache gut gemacht: Krimmel kann zerren, so viel er will, frei kommt er vor Ende der Fasnet nicht mehr. Alle Eindrücke vom Schmotzigen in Ahausen gibt es hier.