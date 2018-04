vor 1 Stunde Walther Rosenberger Pfullendorf Alno-Pleite: Tausende Kleinanleger können gegen Ex-Vorstände klagen - Es geht um Millionen

Millionen Euro haben Kleinanleger in den vergangenen Jahren in gewinnversprechende Mittelstandsanleihen des Küchenbauers Alno investiert. Nach der Pleite des Unternehmens ist das Geld nun zum allergrößten Teil futsch. Wirklich? Eine neue Wendung in dem Insolvenzkrimi erhöht nun zumindest die Chancen für die Betroffenen, einen Teil ihres Geldes wieder zurückzubekommen.