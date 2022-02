Tausende Menschen haben in den vergangenen Tagen in Deutschland gegen den russischen Angriff auf die Ukraine protestiert. Nicht nur in Großstädten wie München, Berlin, Düsseldorf oder Frankfurt setzten die Menschen ein Zeichen für Frieden und Solidarität mit der Ukraine – auch in Südbaden zog es viele auf die Straßen.

Mehr als 1500 Demonstranten in Konstanz

Die Kundgebung auf dem Konstanzer Münsterplatz gegen den Überfall von Wladimir Putin auf die Ukraine ging unter die Haut. Zwischen 1500 und 2000 Menschen nahmen daran teil, darunter auch die drei Bundestagsabgeordneten Andreas Jung (CDU), Lina Seitzl (SPD) und Ann-Veruschka Jurisch (FDP) sowie zahlreiche Stadträte und der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt.

Zu der Demo auf dem Konstanzer Münsterplatz kamen am Samstag zwischen 1500 und 2000 Menschen. | Bild: Oliver Hanser

Die Veranstaltung ging den Menschen spürbar unter die Haut – vor allem wegen der Stellungnahmen junger Menschen aus der Ukraine, die über die Situation ihrer Angehörigen und Freunde in ihrer Heimat berichteten. Die emotionalen Reden sehen Sie hier in mehreren Videos.

Singen zeigt Solidarität mit ukrainischer Partnerstadt Kobeljaki

Blau-Gelbe Flaggen sah man am Samstag auch in der Singener Fußgängerzone. Gut 300 Menschen waren zur Solidaritätskundgebung für die ukrainische Partnerstadt Kobeljaki gekommen, um ihrem Wunsch nach Frieden, Freiheit und Menschenrechten Ausdruck zu verleihen. Besonders beeindruckte die Rede des Singener Ehrenbürgers Wilhelm Waibel, der sich seit Jahrzehnten mit der Partnerstadt beschäftigt. Was er bei der Kundgebung in Singen sagte, lesen Sie hier.

Ukrainische Flaggen zeigen, wie sehr die Singener an die Menschen in der Ukraine denken. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Tränen und Friedenslichter bei Mahnwache in Stockach

Hunderte Menschen kamen am Samstag zur Solidaritätsaktion in der Evangelischen Melanchthonkirche in Stockach.

In Stockach zündeten viele Menschen im Rahmen einer Mahnwache Friedenslichter für die Ukraine an. | Bild: Constanze Wyneken

Bürgermeister Rainer Stolz, der evangelische Pfarrer Rainer Stockburger, der katholische Pfarrer Thomas Huber, Andreas Jung und die Ukrainerin Olga Zoria-Kopischke sprachen Gebete und berührende Worte. Es flossen viele Tränen. Im Anschluss zogen die Teilnehmer mit Friedenslichtern zu einer Mahnwache vor die Katholische St. Oswaldkirche. Bilder der Friedensaktion in Stockach sehen Sie hier.

Nationalfarben der Ukraine prägen den Villinger Münsterplatz

Mehr als 250 Menschen gingen am Samstag in Villingen auf die Straße, um für den Frieden zu demonstrieren. Die Nationalfarben der Ukraine prägten dabei den Münsterplatz.

Er wünsche sich weniger Rücksicht seitens unserer Regierung gegenüber Putin, meinte Hans-Peter Olma, der bei der Demo in Villingen auf einem Pappschild Putin mit Hitler und Stalin verglich. | Bild: Rüdiger Fein

Organisiert hatte die Veranstaltung Nataliya Baumann-Husar – seit 15 Jahren lebt die Ukrainerin in Deutschland und hat zum ersten Mal Angst. Und vielen ihrer Landsleute geht es genau so. „Wir sind keine drogenabhängigen Nazis, sondern ganz normale Familien, die in Frieden leben wollen“, erklärte Laryssa Ducharenko, eine der Sprecherinnen. Mehr über die Friedensdemo in Villingen lesen Sie hier.