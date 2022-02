Die Nationalfarben der Ukraine prägen den Münsterplatz: Nataliya Baumann-Husar hat eine Kundgebung organisiert. Seit 15 Jahren lebt die Ukrainerin in Deutschland und hat zum ersten Mal Angst.

Nataliya Baumann-Husar stammt aus Lemberg in der Ukraine und ist Hausfrau und Mutter. Seit 15 Jahren lebt die Ukrainerin in Deutschland und zum ersten Mal hat sie richtig Angst. Angst um Angehörige und Freunde, die in der Westukraine leben und die