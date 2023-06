Wolfsrudel im Schwarzwald: Was müssen Wanderer und Spaziergänger wissen?

Erstmals seit der Rückkehr der Wölfe in Baden-Württemberg gibt es hier wieder ein Wolfsrudel. Nahe des Schluchsees zeigt ein Bild aus einer Fotofalle eine Wölfin mit ‚erkennbarem Gesäuge‘, so das Umweltministerium. Mit Gesäuge werden die Milchdrüsen eines weiblichen Wildtiers beschrieben.

Bis die kleinen Wölfe in eine Fotofalle tappen, kann es noch dauern. Die Welpen verlassen erst mit mehreren Wochen die Höhle. Was macht man als Wanderer oder Spaziergänger, wenn man einem Wolf begegnet? Und gibt es bald noch mehr Rudel im Schwarzwald? Die Antworten zum Thema Wolf lesen Sie hier.

Tränen vor Gericht: Urteil im Fall Sabrina P. gefallen

Am Freitag, 13. Januar 2023, tötet Marcel K. seine damalige Freundin Sabrina in Stockach. Vier Tage lang verhandelt das Gericht in Konstanz gegen den 22-Jährigen, dann fällt das Urteil: Marcel K. muss wegen Totschlags 13 Jahre lang ins Gefängnis. Für viele Prozessbegleiter kommt das überraschend. Wie das Gericht das Urteil begründet – und warum es vor dem Landgericht Tränen gab.

Bild: Hanser, Oliver

Leiche am Rheinufer: Wie kam der 31-jährige Schweizer ums Leben?

Schock in Jestetten: Passanten entdecken am Rheinufer eine männliche Leiche. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Der 31-jährige Schweizer wohnte zuletzt im Kanton St. Gallen und wollte offenbar am Rheinufer übernachten. Was ist passiert? Jetzt ermittelt eine Sonderkommission, die Polizei hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Tatort am Rheinufer | Bild: Ralf Göhrig

Aufstieg und Fall des Georg Gänswein: Warum endete seine Karriere so abrupt?

Er war Privatsekretär von Papst Benedikt XVI., jetzt wird er zurück nach Baden geschickt. Dabei ist Freiburg längst nicht mehr sein Zuhause – es ist eine Degradierung für den einstigen Senkrechtstarter. War Gänswein manchen zu mächtig geworden? Wie es zum Aufstieg und Fall des gebürtigen Schwarzwälders kommen konnte, lesen Sie hier.

Bild: Bayerischer Rundfunk BR/dpa

Southside 2023: Das größte Festival in der Region läuft

In Neuhausen ob Eck wird seit Donnerstag wieder gerockt: Zehntausende Fans sind beim größten Festival in der Region dabei. Der SÜDKURIER ist vor Ort und berichtet das ganze Wochenende über. Bilder, Videos und Infos finden Sie unter www.suedkurier.de/southside.