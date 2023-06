Jetzt steht fest: In Baden-Württemberg gibt es das erste Wolfsrudel. Wie Umweltministerium und Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg (FVA) am Dienstag mitteilten, ist im Bereich Schluchsee am 6. Juni eine Fähe – also ein weiblicher Wolf – mit deutliche sichtbarem Gesäuge am Bauch in eine Fotofalle der FVA gegangen. Als Gesäuge werden in der Jägersprache die Milchdrüsen bezeichnet.

In den vergangenen Monaten hatte es im Bereich Schluchsee immer wieder Hinweise darauf gegeben, dass sich eine Wölfin zu dem in der Region ansässigen Wolfsrüden mit der Bezeichnung GW1129m gesellt haben könnte. Das Gesäuge liefert nun erstmals den Foto-Nachweis, dass es Wolfsachwuchs gibt.

Schluchsee ist Wolfsgebiet

Die Gemeinde Schluchsee liegt im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald, die Experten gehen davon aus, dass es sich bei der Fähe um die Wölfin mit der Bezeichnung GW2407f handelt.

Ein Wurf umfasst laut FVA in der Regel vier bis sechs Wolfswelpen, die meist Ende April/Anfang Mai geboren werden. Es könnte aber noch einige Zeit dauern, bis auch die kleinen Wölfe in eine Fotofalle tappen: Die Welpen verlassen erst mit mehreren Wochen die Wurfhöhle.

Offen Frage: Wo liegt die Höhle der Wölfe?

Mit sechs bis sieben Monaten sind die Welpen dann bereits fast so groß wie ausgewach­sene Wölfe und laufen mit den anderen Rudelmitgliedern mit. In der Regel verlassen Jungwölfe im Alter von zehn bis 22 Monaten das Territorium der Eltern, um ein eigenes Revier und einen Paarungspartner zu finden.

Wie das Umweltministerium mitteilt, wird das Wolfsmonitoring der FVA in Zusammenarbeit Jägern und Förstern vor Ort in den kommenden Monaten versuchen, mehr über das neue Wolfsrudel zu erfahren – etwa, wo genau die Wurfhöhle ist und wie viele Welpen es sind.