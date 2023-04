Der Wolf riss Sabine, das Hochland-Rind

Reinhold Götte ist mit Tieren groß geworden, deshalb trifft ihn dieser Verlust sehr: Im Februar wird nahe des Schluchsees ein totes Rind entdeckt. Es ist Sabine, eine seiner Hochland-Kühe. Sie wurde von einem Wolf gerissen.

Mit dem SÜDKURIER hat er über den Verlust gesprochen und sieht seine ganze Lebensplanung infrage gestellt. Götte sagt: Der Wolf werde dem Schwarzwald schaden.

Polizei beendet Suche nach Jasmin M. – und sucht dann doch weiter

Seit zwei Monaten wird die 21-jährige Jasmin M. aus Heudorf vermisst. Die Polizei startete mehrere Suchaktionen in Heudorf und Radolfzell. Zuletzt führten Spuren auch an den Hochrhein, doch auch dort suchten die Ermittler vergeblich. Am 25. Februar nahm die Polizei Jasmins Ex-Freund Robert S. fest. Seitdem sitzt der 42-Jährige in Untersuchungshaft – der Tatverdächtige schweigt.

Nachdem die Ermittler die Suchaktionen Mitte der Woche noch für beendet erklärt hatten, folgte am Freitag die Kehrtwende: Die Polizei durchkämmt nun doch weitere Gebiete am Hochrhein.

Ein Foto von 2021: Das damalige Paar Robert S. und Jasmin M. – im Hintergrund ist das Kursschiff „MS Alet“ zu sehen, das zwischen der Insel Reichenau und Allensbach verkehrt. | Bild: Facebook

Missbrauchsskandal im Erzbistum Freiburg: Ein Abgrund

Desinformation, Aktenfälschung, Vertuschung und Kaltherzigkeit gegenüber Opfern: Der Bericht zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum Freiburg wirft dem früheren Erzbischof Robert Zollitsch schwere Verfehlungen vor. Nicht nur der amtierende Freiburger Erzbischof Stephan Burger zeigt sich erschüttert über das, was die unabhängige Kommission am Dienstag dargelegt hat.

Es „öffnet den Blick in einen Abgrund“, schreibt SÜDKURIER-Politikchef Dieter Löffler in seinem Kommentar – und sieht nur eine Möglichkeit, wie das Ordinariat das verloren gegangene Vertrauen wiederherstellen kann.

Happy Birthday, Imperia!

Die bekannteste Kurtisane am See wird 30! Dass die Stadt Konstanz der Imperia zum runden Geburtstag eine Party ausrichtet, war nicht immer selbstverständlich. Als das Kunstwerk von Peter Lenk am 24. April 1993 offiziell eingeweiht wurde, war nicht jeder glücklich.

Der damalige Konstanzer Oberbürgermeister Horst Eickmeyer wollte sie an einen weniger prominenten Platz versetzen, sogar das Landesdenkmalamt wurde bemüht.

Wie die Hafendame aus dem Konstanzer Stadtbild verdrängt werden sollte und wie sie über all ihre Gegner triumphierte, können Sie hier nachlesen!

Bild: Hanser, Oliver

„Renn Mama, renn weg!“: Bärensichtung im Montafon?

Sind im Montafon Bären unterwegs? In Gortipohl, das zu St. Gallerkirch gehört, will eine Hotelbesitzerin am Mittwoch jedenfalls zweien begegnet sein. Nur rund 700 Meter entfernt sollen sie gestanden – und gebrüllt haben.

Ein Wildbiologe hält es für wahrscheinlich, dass Bären ins Montafon wandern. Doch er hat Zweifel an der beschriebenen Begegnung. Die Sichtung eines einzelnen Bären, sei „absolut glaubhaft, aber zwei Bären machen mich skeptisch“, sagt der Experte gegenüber dem SÜDKURIER. Doch was passiert, wenn wirklich Bären gesichtet werden? Alles zu dem Fall können Sie hier nachlesen.